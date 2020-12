BH e interior de Minas seguem com chuva nesta semana; confira a previsão

BH terá tempo nublado com pancadas de chuva. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) última semana de 2020 será com possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas parcialmente nubladas e pancadas de chuva irão continuar em Belo Horizonte e interior de Minas. de 2020 será com possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas parcialmente nubladas e pancadas de chuva irão continuar em Belo Horizonte e interior de Minas.









7h20 - A previsão meteorológica indica que a segunda-feira (28) será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 19 °C, a máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde. pic.twitter.com/TNCNImKhmf %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 28, 2020





No interior de Minas, o céu nublado com pancadas de chuva estará presente no Triângulo Mineiro, Zona da Mata, regiões Sul e Oeste e no Campo das Vertentes. As outras áreas ficarão parcialmente nubladas, com chuva isolada na região Noroeste.





O sul de Minas terá a menor temperatura do estado, com mínima de 14°C e pancadas de chuva durante toda a semana. Já o Vale do Jequitinhonha, garante uma alta temperatura, com termômetros podendo chegar aos 37°C.





Ano-Novo

A virada do ano em BH e região metropolitana não terá um clima diferente do Natal. As pancadas de chuva estão previstas, no entanto o Inmet afirma que elas serão moderadas, na noite do dia 31.





*estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra