COVID-19: Cidades do Sul de MG elevam restrições a festas de fim de ano

São Lourenço, no Sul de Minas, vai apostar em um Natal solidário e celebração pela internet (foto: Divulgação)

Proximidade das festas de fim de ano e aumento expressivo de infecções pelo novo coronavírus têm preocupado prefeituras do interior de Minas Gerais . Se em algumas regiões, como a Leste, medidas de flexibilização foram tomadas para estimular o comércio, no Sul do estado e na Região Central as restrições aumentaram em relação à COVID-19. O grande movimento de pessoas nas ruas para as compras de Natal e as celebrações em famílias motivaram mudanças radicais em celebrações tradicionais.





No Sul de Minas, muitas cidades estão adotando medidas de restrições para conter o avanço da COVID-19. A média móvel de casos da doença, levantada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), apresentou aumento de 25% em toda a região em relação aos últimos 14 dias. Os dados são de quinta-feira (17/12).





O Hospital São Lourenço atende cerca de 24 municípios da região com 15 leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) reservados para pacientes infectados com o novo coronavírus, sendo que, no momento, restam apenas dois leitos disponíveis para novos pacientes. No último fim de semana, a diretoria do hospital publicou nota de alerta à população.





“Sendo assim, solicitamos à população que tome as medidas de precaução mais conhecidas de todos: evite aglomerações, procure ficar em casa, higiene as mãos constantemente, use máscara, mantenha etiqueta de tosse e espirro”, alerta.





Festa virtual em São Lourenço



Em Lagoa Santa, prefeitura cancelou show de fogos no réveillon (foto: Gladyston Rodrigues/EM/d.a press)

Uma das novidades dessa edição é o Pedal do Noel, uma ação solidária que parte de um desafio para a população e para todos aqueles que amam o espírito de Natal. A partir da arrecadação de uma determinada quantidade de alimentos, o Papai Noel fará um passeio ciclístico pela cidade e a entrega dos alimentos arrecadados a uma entidade beneficente.

Três Corações, também no Sul de Minas, na qual um novo decreto começou a valer no dia 14, segue na onda amarela do Programa Minas Consciente. A medida foi imposta depois que os leitos de UTI reservados para a COVID-19 atingiram 100% de ocupação no Hospital São Sebastião.





O documento restringiu várias atividades no município. Pelo período de 10 dias, restaurantes e estabelecimentos só poderão funcionar como delivery. Eventos particulares, em salão de festas, cinemas, pontos turísticos, clubes com piscinas coletivas, prática de esportes coletivos, estão suspensos.





Comerciantes protestaram da decisão após um evento de formatura da Escola de Sargento das Armas no dia 11. Desse modo, os comerciantes que quiserem continuar com os estabelecimentos abertos vão precisar assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).





Olho nos turistas

São Tomé das Letras está com apenas dois casos positivos da doença e ganhou a fama de cidade segura após barrar entrada de turistas por mais de oito meses. O primeiro registro de pessoas infectadas foi em novembro, 20 dias após o município ser obrigado pela Justiça a receber visitantes na cidade.

O decreto em vigor permite a ocupação de 30% de hotéis e pousadas da cidade. No primeiro momento, os pontos turísticos permaneceram fechados, agora, estão liberados para visitação. A prefeitura já cancelou a tradicional queima de fogos durante o réveillon para evitar aglomerações na cidade.





A Prefeitura de Poços de Caldas prorrogou o prazo para a suspensão de atividades e as restrições para o funcionamento de bares na cidade. Um decreto determina que bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniências recebam ocupação máxima de 40% das mesas. Os parques de diversão, parques temáticos; discotecas, danceterias e salões de dança; e eventos públicos e privados de qualquer natureza, inclusive confraternizações, que promovam aglomeração de pessoas estão proibidos na cidade. A única mudança foi com relação aos parques públicos, que estavam proibidos de funcionar.





A decisão é para tentar conter o avanço da doença na cidade. O não cumprimento da determinação caracterizará crime contra saúde pública e desobediência, incluindo, além das penalidades penais cabíveis, sanções administrativas de multa e interdição do estabelecimento.





Para tentar conter esse avanço, a cidade vai apostar em um Natal Solidário e em formato on-line. O 3º Natal das Águas de São Lourenço é uma iniciativa público-privada. O site foi repensado e redesenhado para atender essa nova demanda e apresenta lives especiais de culinária, tutoriais de enfeites e dobraduras, encontros com o Noel e até um espaço para crianças e adultos mandarem suas cartinhas ao Papai Noel com toda segurança e com a garantia de que ele vai responder cada uma.