Dois incêndios simultâneos consomem borracharia e papelaria em Valadares

O depósito da papelaria, no Distrito Industrial, foi totalmente consumido pelas chamas e exigiu muito trabalho dos Bombeiros (foto: Reprodução redes sociais) Dois incêndios na manhã deste sábado (26/12), em Governador Valadares, movimentaram as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e motoristas de caminhões pipa do SAAE-GV.



Os incêndios aconteceram simultaneamente, no Bairro Turmalina, em uma borracharia, e no Distrito Industrial, em um depósito da Papelaria Grafitte, distantes um do outro, cerca de 2 quilômetros. Doisna manhã deste sábado (26/12), em, movimentaram as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e motoristas de caminhões pipa do SAAE-GV.Os incêndios aconteceram simultaneamente, no Bairro Turmalina, em uma, e no Distrito Industrial, em um depósito daGrafitte, distantes um do outro, cerca de 2 quilômetros.









O fogo consumiu todos os pneus e câmaras de ar da borracharia, levantando uma densa cortina de fumaça que podia ser vista de vários pontos da cidade. No combate ao incêndio, os Bombeiros contaram com o apoio dos caminhões pipas do SAAE-GV e retaguarda das polícias militar e rodoviária federal, já que a borracharia se localiza nas margens da BR 116.





Segundo os militares que atenderam a ocorrência, a borracharia não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Se tivesse, de acordo com os Bombeiros, certamente o ambiente estaria seguindo as normas de segurança contra incêndios,como a instalação de extintores de incêndios. Com esses equipamentos, o fogo teria sido apagado imediatamente antes de se alastrar pelos pneus.



Fogo consome papelaria





Enquanto algumas equipes controlavam o incêndio na borracharia, próximo dali, no Distrito Industrial de Governador Valadares, outras equipes dos Bombeiros e do SAAE-GV tentavam acabar com o incêndio que destruía por completo os galpões da Papelaria Grafitte.





O fogo destruiu tudo. Papel, plástico, brinquedos, material de escritório, tudo foi consumido por labaredas de aproximadamente 5 metros de altura, bem ao lado de outros depósitos de empresas comerciais de Governador Valadares, sendo uma delas, fábrica de tintas, com produtos altamente inflamáveis.





As causas do incêndio no Distrito Industrial ainda são desconhecidas e serão investigadas. Até no decorrer da tarde de sábado, bombeiros estavam no local, trabalhando na fase de rescaldo. Não houve vítimas.