Polícia fecha dois bingos e 80 pessoas são detidas em Belo Horizonte

Polícia Militar (PM) fechou dois bingos em Belo Horizonte, sendo um no Bairro Barroca, na Região Oeste da capital, e outro no Cidade Jardim, na Região Centro-Sul. Pelo menos 80 pessoas foram detidas, entre funcionários e apostadores. Em cumprimento de mandados de busca e apreensão, a exploração desse tipo de atividade é crime no Brasil









No bingo do Cidade Jardim, que funcionava na Rua Tenente Renato César, foram apreendidas 39 máquinas caça-níqueis. Conforme o 22º Batalhão, responsável pela área, também foram recolhidos R$ 1 mil dentro das máquinas, mais R$ 5 mil com uma representante, e outros R$ 2,8 mil e folhas de cheque om outra funcionária. Também foram apreendidos 43 monitores de computador. Apostadores flagrados no local também foram detidos.





Ainda de acordo coma PM, foi preciso do apoio de um micro-ônibus da Guarda Municipal e do Batalhão de Choque da PM para conduzir os envolvidos à delegacia. Fiscais da prefeitura de BH também ofereceram apoio logístico com um caminhão para levar os materiais apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.