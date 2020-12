Policial é baleado com a própria arma em assalto, no Bairro Palmares

Assalto ocorreu no Bairro Palmares, Região Nordeste de Belo Horizonte (foto: Google Street View/ Reprodução)

Umfoina cabeça com a própriaa um assaltono Bairro Palmares, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da madrugada deste domingo (27/12). Doisforam presos nesta manhã. A vítima foi socorrida e passou por cirurgia. O estado de saúde do PM é grave, mas estável.De acordo com o Boletim de Ocorrência, três homens tomaram um carro para fazer assaltos na região. Foi quando se depararam com um militar - que não estava em serviço no momento do crime - em uma moto.Ainda segundo o registro policial, doisdesceram do veículo para assaltar o policial, que reagiu.Eles entraram eme um dos criminosos tomou a arma e atirou contra a vítima. Ele foi atingido na cabeça.Próximo ao local, foram encontrados a moto e o carro roubado, além da arma.Dois homens, entre eles um jovem com menos de 18 anos, foram deditos como suspeitos do crime. As buscas continuam.