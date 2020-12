Dois homens morrem em troca de tiros com a polícia no Aglomerado da Serra

Policiais faziam uma operação para o combate ao tráfico de drogas no momento da abordagem aos suspeitos (foto: PMMG/Divulgação)

Doisna tarde dessa quarta-feira (23/12) durante troca de tiros com policiais militares noda, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais faziam uma operação para o combate aode drogas quando avistaram um beco com cerca de cinco pessoas em atitude considerada suspeita. O grupo transitava com sacolas.Os militares pediram reforço e fizeram a. Ainda segundo a polícia, o grupo percebeu a chegada da viatura e começou a atirar contra os militares, que revidaram. Houve uma intensa troca deParte do grupo fugiu, mas dois homens, de 41 e 31 anos, foram encontrados baleados. Eles foram socorridos e levados para Hospital de Pronto Socorro João XXIII, mas morreram.Foram encontradas duas, 166 pinos de, 14 pedras de, seis porções de maconha e uma balança.