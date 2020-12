Operação policial contra tráfico de drogas cumpre 18 mandados em Uberlândia

foramde busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (22/12) durante a, deflagrada pelas polícias Militar e Civil, em, no Triângulo Mineiro. O objetivo da operação é o combate aode drogas na cidade.

O trabalho teve foco no Bairro Lagoinha, no Zona Sul de Uberlândia, onde dois carros foram apreendidos. Porções de maconha e outras drogas foram encontradas em casas fiscalizadas pelas polícias. Em uma das residências, parte dos entorpecentes estava enterrado no quintal.