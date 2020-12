Comandante do tráfico no Morro do Papagaio é preso em Sabará

Policiais encontraram drogas e dinheiro com o suspeito (foto: Divulgação/PMMG)

Preso na noite desta segunda-feira (14/12), pela Polícia Militar, um dos traficantes mais procurados pela Justiça mineira: F.S.T., de 24 anos, que seria o chefe do tráfico no Morro do Papagaio. Junto com ele foi preso sua companheira, J.M.C., de 22 anos. As prisões aconteceram na casa do casal, na Rua Frei Leopoldo, sem número, no Bairro Alvorada, em Sabará.









De imediato, ele tentou fugir, indo em direção ao quarto da casa. No entanto, a casa estava cercada. F.S.T. tentou, então se desfazer de duas sacolas, jogando-as para fora da casa





Estas foram apreendidas e nela, encontrados duas porções de crack (estimadas 700 gramas), duas buchas de maconha, 20 micro pontos de LSD. Na outra, R$ 1.205,75, notas de dólares, um relógio. Além disso, na casa, os militares encontraram dois celulares, duas balanças de precisão, e um livro contábil do tráfico, e material de dolagem.





Os policiais contaram que F.S.T. era o responsável pela venda e distribuição de drogas no Aglomerado Morro do Papagaio. Ele não vivia naquele local, mas sim em Sabará, para despistar a polícia. No entanto, seu disfarce acabou nesta segunda-feira. Ele e mulher foram levados para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.





Participaram da operação e cerco, nove policiais, comandados pelo tenente Caio, sargento Saldanha e sargento Danúbia, além do Serviço de Inteligência da PM.