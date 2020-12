Polícia apreende R$ 250 mil em dinheiro suspeito de ser do tráfico de droga

Junto do dinheiro estava máquina de contagem de cédulas (foto: Divulgação/PCMG) Polícia Civil apreendeu R$ 250 mil em dinheiro em uma casa na cidade de Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. O local, segundo investigações, seria usado por traficantes de drogas como um tipo de sede para a atividade ilegal no Município. Ninguém foi preso. apreendeu R$ 250 mil emem uma casa na cidade de, no pontal do Triângulo Mineiro. O local, segundo investigações, seria usado porde drogas como um tipo de sede para a atividade ilegal no Município. Ninguém foi preso.







Durante a ação, no entanto, drogas não foram encontradas. Mas, além do dinheiro, os policiais apreenderam documentos e uma máquina contagem de cédulas. A máquina, segundo a PC, indica que a movimentação de dinheiro pode ser até maior que os valores encontrados no local.





O trabalho agora é de identificação das pessoas que têm ligação com a casa, seja no tráfico ou como proprietário do imóvel. O material confiscado foi levado para a delegacia de polícia.