Polícia procura suspeito de tráfico que baleou irmão da namorada em BH

(foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) procura um jovem de 23 anos que teria baleado o cunhado, de 22. Ele também é suspeito de. A ocorrência foi registrada no Aglomerados, Região Oeste de Belo Horizonte.Segundo a PM, o criminoso, identificado apenas como Luiz, teria agredido a namorada. O irmão dela interveio na briga para defendê-la e levou váriosdo cunhado. Encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, ele sobreviveu ao ataque.Após os disparos, Luiz fugiu de carro - um Fiat palio, segundo testemunhas ouvidas pela PM - e seu paradeiro ainda é desconhecido. Os agentes, no entanto, localizaram o endereço do jovem, que mora com a família.No local, os policiais encontraram quatro barras de, o equivalente a seis quilos do tóxico. A mercadoria é avaliada em R$ 100 mil. O irmão de Luiz, que se identificou como proprietário do imóvel, disse desconhecer o dono e a origem da droga, mas foi preso.A ocorrência foi encerrada a Delegacia de Plantão do Barreiro.