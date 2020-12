Polícia prende um dos líderes do tráfico do Pau Comeu, em BH

Um dos chefes do tráfico de drogas da Vila Pau Comeu foi capturado pela polícia (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. - 31/01/2014)

Uma denúncia de uma possível guerra do tráfico levou policiais militares à, no Bairro São Lucas, em Belo Horizonte, neste domingo (20/12). Durante a vistoria no local, homens com armas em punho foram flagrados pela guarnição, que reagiu e acertou um rapaz conhecido como, que seria um dos chefes do tráfico de drogas na comunidade. Ele foi socorrido e preso.