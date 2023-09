Cachorro com cinomose passa por transplante raro de células-tronco

432

O animal contrai a doença entrando em contato com outros que já foram infectados, ou com fezes e urina desses bichos. "Por isso a vacina é tão importante", lembra o veterinário (foto: Daniela Costa/Divulgação) Um cachorro chamado Caramelo precisou passar por um transplante de células-tronco em decorrência da cinomose, virose altamente contagiosa que atinge os cães. O animal nunca havia sido vacinado e se alimentava mal antes de ser resgatado, criando condições favoráveis para contrair a doença e para que ela deixe sequelas. O transplante aconteceu nessa quarta-feira (14/9) em uma clínica veterinária em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





As células-tronco são usadas para tratar outras patologias, mas no caso da cinomose, elas servem para restituir a parte do neurônio que foi destruída, fazendo com que ele volte a ser como era antes da doença. Por causa dos neurônios danificados, Caramelo parou de andar e perdeu a força muscular, além de apresentar tremores constantes. Devido à perda da coordenação motora, o cachorro precisou usar fraldas.





A aplicação das células-tronco foi a primeira de mais duas ou três que ainda devem acontecer. O tratamento também vai contar com sessões de fisioterapia e acupuntura. Bruno conta que cada aplicação custa R$ 2 mil reais, porque vêm de São Paulo. “As células são caras”, ele diz. Em Belo Horizonte, o veterinário conta que a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ainda estuda esse tipo de tratamento.

Caramelo foi resgatado pelo Projeto Auquemia de Proteção Animal, da jornalista Daniela Costa. Além dele, a iniciativa mantém mais 24 animais, que foram resgatados com recursos dos envolvidos no projeto. As doações também ajudam a garantir a procedência das atividades, e vão servir para ajudar na recuperação total de Caramelo.

