Árvore na Afonso Pena sofre corte tido como crime ambiental e ganha cimento

Por causa da fissura na casca, os nutrientes gerados na copa da árvore, a partir da fotossíntese, param de chegar até a raiz (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press) Uma árvore na Avenida Afonso Pena, entre as ruas São Paulo e Caetés, no Centro de Belo Horizonte, dá sinais de que está morrendo e oferece riscos com a iminência de queda. O tronco apresenta um corte de 360°, percorrendo todo o diâmetro da árvore, e a raiz está tampada com cimento, impossibilitada de receber água. A fenda na casca caracteriza a prática de anelamento, que é crime ambiental.





Além do corte, quem cometeu o crime ainda cercou a raiz com cimento, impedindo também que a árvore seja regada. “O cara que fez isso sabe muito bem como matar uma árvore, ele sabia o que estava fazendo”, diz César. Ele ainda explica que a morte leva algumas semanas para morrer. “Demora, porque (a árvore) tem reserva de nutrientes”.





Sobre o possível motivo do crime, Pedrosa pensa que o criminoso deve ter agido para remover a árvore, porque ela está em frente à entrada de um estacionamento. Ele conta que, geralmente, as pessoas praticam o anelamento para remover árvores que estão tampando fachadas, sujando calçadas com folhas ou bloqueando entradas e saídas.

Comerciante que trabalha próximo à árvore disse que "há uns quatro ou cinco meses encontramos ela assim". Ele conta que trabalhou no final de semana e na segunda de manhã a árvore estava com o corte.

Crime ambiental

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que “o método é um crime ambiental que pode resultar na prisão em flagrante de quem o estiver praticando” e a prática é criminosa tanto no espaço público quanto no privado. Quem investiga, é a Delegacia de Crimes Ambientais da Polícia Civil.

Se acontecer em espaço público, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ou a Guarda Civil Municipal podem ser acionadas para conduzir os envolvidos à Delegacia de Crimes Ambientais. Se o cidadão se deparar com alguma árvore que tenha sofrido anelamento, ele pode acionar a Fiscalização da PBH, que agirá em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.