Adutora rompe e jorra água em avenida na Região Norte de Belo Horizonte

432

Os moradores próximos ao local desse vazamento ficaram em alerta para a possibilidade de infiltração da água no solo e o asfalto afundar (foto: Reprodução/Raimundo Ferreira) Uma adutora se rompeu na noite dessa quarta-feira (13/9) e jorrou água na Avenida Olímpio Mourão Filho com a Avenida Pedro I, no bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte.





No local do vazamento foi visto um grande buraco de uma obra na região. Moradores da região ficaram preocupados com a possibilidade de infiltração de água no solo e o asfalto afundar. O incidente ainda causou transtornos em outros nove bairros, que ficaram sem água





Os bairros afetados foram: Itapoã, Planalto, Rio Branco, Santa Branca, Santa Mônica, São João Batista, Venda Nova, Vila Canto do Sabiá, Vila Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a compahia, a previsão é que a manutenção seja concluída no fim da tarde desta quinta-feira (14/9) e o fornecimento de água seja restabelecido até a madrugada desta sexta-feira (15/9).





(Com informações da TV Alterosa)

*Estagiário sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa