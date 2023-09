Barro Preto Fashion Day está de volta em sua 15° edição

432

A 15ª edição do Barro Preto Fashion Day acontece entre os dias 22 e 23 de setembro (foto: Barro Preto Fashion Day/Divulgação)

Belo Horizonte recebe nos dias 22 e 23 de setembro, a 15ª edição do Barro Preto Fashion Day, que será realizada, na rua Guajajaras, entre as ruas Mato Grosso e Araguari, na Região Centro-Sul da capital. Marcas e lojas da região irão participar e apresentar suas coleções durante os desfiles abertos ao público.

Cerca de 3 mil pessoas estão sendo esperadas durante os dois dias do evento, cujo objetivo é valorizar a pluralidade da moda produzida e comercializada na região do Barro Preto, considerado o polo da moda mineira. O foco dos realizadores do evento é no lado comercial.

Estarão em destaque na passarela a produção do atacado e do varejo do bairro para a moda feminina e masculina primavera-verão, como segmento festa, fast fashion, praia, gestante, lingerie, fitness, kids, jeanswear.

A apresentação dos lançamentos para adultos será na sexta-feira (22/9), às 17h; os desfiles infanto-juvenis acontecerão no sábado (23/9), entre 11h e 15h. A programação é diversificada e haverá música, gastronomia, entretenimento, oficinas temáticas, entre outras atrações.

Programação completa

A moda Primavera-Verão 2024 tem o verde e o azul, em todos os matizes, como as cores principais (foto: Barro Preto Fashion Day/Divulgação)

Tendo a moda como carro-chefe do evento, o Barro Preto Fashion Day conta com uma programação diversificada que conecta música, gastronomia, entretenimento, oficinas temáticas, entre outras atrações, dialogando com a cultura e com o lazer.

Na segunda edição deste ano, o evento ampliou para que toda a região do Barro Preto seja homenageada e possa participar das atividades de forma envolvente. Assim, mais de 150 lojistas devem promover liquidações uma semana antes e na semana do evento e o Mercado Central, que completa 94 anos, será palco para a realização de um book fotográfico com os modelos do evento.

Cores e sobriedade

A moda primavera-verão 2024 tem o verde e o azul, em todos os matizes, como as cores principais. Cores, flores e borboletas em tons pastéis, incluindo o nude, são o forte das coleções que mostram sobriedade inclusive na moda infanto-juvenil.

“As linhas kids e teen vêm com roupas mais comportadas, camisas e vestidos em tecidos planos e listras. As bermudas no joelho substituem os shortinhos muito curtos e a sobriedade também pode ser vista nas peças sobrepostas para as crianças”, ressalta Taciana.

Gastronomia

A gastronomia continua forte nesta edição e pela primeira vez terá a curadoria do chef Puiati e equipe da Faculdade Senac. Quatro restaurantes foram convidados para participar da ação e funcionarão em estruturas montadas no local para receber o público na sexta-feira, das 12h às 22h, e no sábado, das 09h às 18h.

Os quatro estabelecimentos vão receber consultoria profissionalizante do Chef Puiati e equipe que vão dar orientações sobre como produzir e apresentar o prato principal das casas, como levantar ficha de custo e fazer a precificação. A coordenação da área gastronômica é do Chef Puiati e equipe juntamente com a Cervejaria Götter.

Inovação

Uma atração que já é marca do Barro Preto Fashion Day é o desfile de novos criadores. Desta vez, a inovação fica por conta de universitários de moda e design que irão apresentar uma criação conceitual com inspiração nas obras do arquiteto Oscar Niemeyer, como o Edifício JK, localizado na região do Barro Preto.

A Igrejinha da Pampulha e a Casa do Baile e o famoso edifício na praça da Liberdade que leva o nome do arquiteto também estão entre as inspirações. Os estudantes são: Daiza Dutra Lima (UFMG), Victória Luíza (UNA) e Gabriel Candeias (UFMG) e o desfile da peça criada por eles abre o desfile comercial da sexta-feira (22/9). A coordenação e a produção dessa inovação são de Taciana Teodoro, Laudivania Souza e Jamir Lemos.

Atrações musicais

Haverá atrações musicais nos dois dias do evento. Na sexta, no palco Sesc Minas ao Luar Pocket, a partir das 14h30, a atração será o DJ Menucci; às 19h o sertanejo ganha espaço com a dupla Ricardo e Daniel, e das 20h30 às 22h30, o show é com a Banda Putz Grilla.

No sábado, a partir das 12h30, o palco da passarela conta com a participação especial de Maricotta e Júlia Almeida. No palco Minas ao Luar Pocket acontece às 14h30, o Clube do Chorinho e Banda. Às 16h, tem apresentação da Banda Baianeiros e música eletrônica a partir das 17h40 até o encerramento do evento.

Em conexão com o grande Festival de Moda, serão oferecidas workshops durante a semana do evento e realizadas produções na Carreta Senac Moda e beleza e espaço lazer promovido pelo Sesc.

Ações Sociais

A 15ª edição do evento reforça as ações sustentáveis que já se incorporaram ao evento. Ações de sustentabilidade social como desfiles do Viva Down, rampas adaptadas às pessoas com dificuldade de mobilidade e nas passarelas, tradução em libra durante os desfiles, cardápios em braile na parte de alimentação, banheiros para portadores de necessidades especiais. As partes ambiental e econômica com a substituição de lonas impressas por painéis de LED, evitando descarte de materiais. A decoração de um espaço ‘instagramável’ será todo elaborado por alunos da Moda e Design com material reciclado da indústria têxtil.

A parte social recebeu atenção especial dos organizadores. Dessa vez, o evento fará a arrecadação de itens de higiene pessoal e alimentos para a Escola Estadual Pestalozzi. A organização e realizadores do evento realizam uma campanha de doações de bengalas dobráveis para pessoas com baixa visão para o Instituto São Rafael. As doações podem ser feitas durante todo o evento.

Realização

Universitários de moda e design irão apresentar uma criação conceitual com inspiração nas obras do arquiteto Oscar Niemayer (foto: Barro Preto Fashion Day/Divulgação)

A realização é de instituições conceituadas e centradas nos negócios como a Ascobap – Associação Comercial do Barro Preto, Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte (Sincateva-MG).

Segundo o presidente da Ascobap, José Paulino, “o sistema que adotamos, onde cada empresa participante do Barro Preto Fashion Day traz a Belo Horizonte um cliente de fora da capital mineira, incentivando o Turismo de negócios com a oferta de hospedagem, tem dado muito certo e está mantido nesta edição de setembro”, aponta.

Desta forma, o cliente visitante tem a oportunidade de conhecer o comércio do Barro Preto e de participar de experiências gastronômicas e outras vivências da programação do evento de moda.

Para o empresário Lúcio Faria, presidente do Sincateva-MG e vice-presidente da Ascobap, a segunda edição de 2023 vai permitir que os lojistas de outras cidades tenham uma visão diferenciada da melhor produção da moda mineira.

“O ambiente criado pela organização do evento é seguro e agradável e isso facilita para que os lojistas conheçam de perto as tendências da temporada primavera-verão em diversos segmentos e estilos e com preços atrativos no atacado e no varejo”, diz.

O Barro Preto Fashion Day conta, ainda, com patrocínio da prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur, da CDL BH – Câmara de Diretores Lojistas e do Sebrae/MG. A produção executiva de moda é da Top Agency e a coprodução e cervejaria oficial da Götter.

Colaboradores

Cerca de 3 mil pessoas estão sendo esperadas durante os dois dias do evento (foto: Barro Preto Fashion Day/Divulgação)

Conforme a coordenadora dos desfiles, desde a primeira edição do Barro Preto Fashion Day, há sete anos, Taciana Teodoro, mais de 30 marcas de moda adulto estarão na passarela representadas por 30 modelos profissionais.

“Todas registradas no Sated”, frisa Taciana, para explicar que as profissionais são contratadas com todos os direitos assegurados. Oito marcas fazem o desfile infanto-juvenil que traz um casting de cerca de 300 modelos que participarão da seleção e vão para a passarela em apresentação voluntária.

Serviço

'Barro Preto Fashion Day'

Data: 22 e 23 de setembro

Local: Rua Guajajara entre ruas Mato Grosso e Araguari

Horário: Sexta, das 12h às 22h30 / sábado: das 09h às 18h30

Realização: Sincateva, Ascobap e Sistema Fecomércio, Sesc, Senac

Parceiro: Sebrae-MG

Patrocínio: CDL/BH, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por meio da Belotur.

Aberto ao público