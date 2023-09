Clima quente: BH pode bater recorde de calor nesta quinta-feira (14/9)

Belo Horizonte poderá atingir recorde de calor nesta quinta-feira (14/9). Segundo a previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil da capital mineira, a temperatura máxima prevista para a tarde de hoje é de 34ºC. A mínima registrada foi de 16,5ºC.

Ainda de acordo com o órgão, a maior temperatura em 2023 em BH foi no dia 24 de agosto, na Estação Pampulha, entre 14h e 15h, onde os termômetros atingiram 34,3ºC. Na série histórica para setembro, a máxima registrada foi em 28 de setembro de 2020, entre 13h e 14h, marcando 37,3ºC.

No comunicado da Defesa Civil, está previsto um céu claro na parte da manhã e parcialmente nublado à tarde, com possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde.