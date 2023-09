Atropelamentos deixam duas pessoas feridas em BH na manhã de quinta (14)

432

Polícia Militar e Samu atenderam dois casos de atropelamento em Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (14/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Ao menos duas pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito na manhã desta quinta-feira (14/9), em Belo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar atenderam as duas ocorrências.

No bairro Tupi A, região Norte da capital, uma mulher, de 50 anos, foi atropelada depois que um carro, que estava estacionado, perdeu os freios, desceu a via desgovernado e sem condutor. O carro ainda bateu de frente com um ônibus.

O acidente foi no cruzamento entre as ruas Pedro Garcia com a Nelson Hungria. A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Hospital Risoleta Neves. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Na Avenida Presidente Antônio Carlos, em frente ao Hospital Belo Horizonte, uma mulher, de 25 anos, foi atropelada por um ônibus do transporte público da capital.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a mulher atravessou a pista quando o sinal estava aberto para os veículos. A vítima foi socorrida e o estado de saúde dela não foi divulgado.

A BHTrans informou que a pista exclusiva para ônibus está fechada. O trânsito foi desviado para a pista mista e para o Viaduto República do Congo.