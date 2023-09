Churrasco termina com homem esfaqueado por companheira

432

Homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves com uma facada na nuca (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Uma mulher, de 41 anos, foi presa por dar facada na nuca de namorado, de 39, na noite dessa quarta-feira (13/9) no bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava na casa da mulher desde a manhã de ontem fazendo churrasco e bebendo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, os dois começaram a discutir devido a relacionamentos anteriores do homem.

De acordo com o relato da mulher, ela foi segurada pelo pescoço e deu uma joelhada nas partes íntimas do homem para se soltar. Ela ainda afirmou que jogou a caixa de som dele no chão e jogou pedaços de tijolos contra o namorado.

O homem chegou a sair do local, mas voltou instantes depois para pegar o celular que havia esquecido. A mulher jogou o aparelho no chão, momento em que alega que foi segurada novamente pelo pescoço.

Ainda segundo o relato da suspeita, o homem pegou o aparelho dela e ia caminhando em direção a rua, momento em que ela pegou a faca e o atingiu na nuca.

Na versão do homem, a namorada tentou agredi-lo primeiro. Ele a empurrou pelo pescoço e foi embora, mas foi atingido por tijolos. Ele alega que voltou para buscar o celular, que foi quebrado pela mulher e, então, pegou o aparelho da companheira e foi esfaqueado.

Depois da agressão, o homem saiu pela rua e pediu socorro aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. A vítima foi levada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.

O casal tem ao menos outros dois registros policiais de lesão corporal. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.