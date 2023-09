PF prende homem que extraía ouro ilegal de mineração

432

Material apreendido pela PF durante cumprimento do mandado de busca e apreensão (foto: PF)

A Polícia Federal cumpriu, no início da manhã desta quinta-feira (14/9), em Nova Lima, um mandado de busca e apreensão cujo alvo era um homem que receberia, de forma ilegal, minério extraído de uma mineradora. Ele fazia o processamento com o objetivo de encontrar ouro em sua própria residência.

A prisão faz parte do combate à extração e beneficiamento ilegal de ouro na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela Polícia Federal. Segundo informações da PF, eram muitas as reclamações de vizinhos, pois o processo de extração do ouro emitia fortes odores, além da utilização de mercúrio, que deveria ser jogado na rede de esgoto.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e cumprido no município de Nova Lima.

Foram apreendidos materiais e ferramentas utilizados no processo minerário, além do aparelho celular do investigado. Ele responderá pelos crimes ambientais e de usurpação de bem da União podendo, se condenado, cumprir pena de 10 anos de reclusão.

O próximo passo das investigações é descobrir como o homem conseguia o minério e quem mais estaria envolvido. Suspeita-se de uma quadrilha que vinha agindo há algum tempo.