Corpo de jovem de 16 anos resgatado no Rio Sapucaí Mirim

Bombeiros precisaram de apenas duas horas para encontrar o corpo no Sapucaí Mirim (foto: CBMMG)

O corpo de um jovem, de 16 anos, foi resgatado por soldados do Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre, no sul do estado, nas águas do Rio Sapucaí Mirim.

Segundo os Bombeiros, a vítima nadava nas proximidades da Hípica San Martin, mergulhou e não retornou à tona.





O resgate demorou cerca de duas horas, tempo considerado baixo, já que os bombeiros seguiram informações de testemunhas, mergulhando em seguida até encontrar o corpo.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Pouso Alegre.