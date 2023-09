Um incêndio atingiu um prédio onde funciona uma clínica veterinária no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (10/9).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o segundo andar do prédio, onde funciona o estabelecimento. Ninguém ficou ferido.