PM diz que alertou organizadores sobre segurança de evento em Juiz de Fora

432

Atropelamento aconteceu na saída de um evento em Juiz de Fora (foto: CBMMG/Divulgação) Após o atropelamento na madrugada desse sábado (9/9), no Torneio Leiteiro das Campeãs, em Juiz de Fora, na Zona da Mata do estado, onde mais de dez pessoas ficaram feridas e uma morreu, a Polícia Militar (PM) disse, neste domingo (10/9), que informou aos organizadores do festival sobre problemas com a segurança.





LEIA MAIS 14:29 - 10/09/2023 Rodovias mineiras registram trânsito intenso na volta do feriado prolongado

14:17 - 10/09/2023 Grave acidente entre dois caminhões interdita BR-262 na volta do feriado

13:01 - 10/09/2023 Bombeiros retiram corpo do Rio Itapecerica



A programação se encerrava às 4h de sábado, e o atropelamento aconteceu por volta das 3h. “Promovemos duas reuniões de alinhamento com representantes da comissão organizadora do evento, comunicando que teria efetivo para garantir a segurança do evento nos cinco dias solicitados, porém, somente até 2h da madrugada, solicitando que a PJF (prefeitura) revesse seu planejamento, adequando o término do evento a esse horário”, diz o comunicado. Em nota divulgada nesta tarde, a PM de Juiz de Fora destacou que realizou uma reunião com a prefeitura da cidade e com os organizadores do evento, onde destacou que fariam a segurança do evento até as 2h.A programação se encerrava às 4h de sábado, e o atropelamento aconteceu por volta das 3h. “Promovemos duas reuniões de alinhamento com representantes da comissão organizadora do evento, comunicando que teria efetivo para garantir a segurança do evento nos cinco dias solicitados, porém, somente até 2h da madrugada, solicitando que a PJF (prefeitura) revesse seu planejamento, adequando o término do evento a esse horário”, diz o comunicado.



“Paralelamente, o Comandante do 27º BPM, avisou também à Secretária Municipal de Segurança Pública dos riscos de manter o evento nos dias 8 e 9 de setembro após o recolhimento do policiamento”, completa a nota da PM.





O evento teria ficado cerca de 1 hora sem o policiamento. Nesse período, ocorreu o incidente. “Tão logo chegou esse fato no 190, a PM acionou os militares de serviço no policiamento ostensivo geral e deu todo apoio às vítimas e demais órgãos de pronto-socorrismo, registrando o crime de homicídio e prendendo o autor”, diz.

Relembre o caso





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 3h da madrugada deste sábado (9/9), quando o homem estava fora do carro e brigou com outras pessoas. Nervoso, ele entrou no veículo e arrancou em alta velocidade, invadindo a área de circulação de pessoas.





Imediatamente após o atropelamento, participantes do evento cercaram o veículo e arrancaram o motorista do carro, iniciando o espancamento. Só pararam quando ele estava desmaiado, caído no chão.





Uma mulher de 56 anos morreu. Uma criança de 3 anos ficou gravemente ferida. Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Municipal Dr. Mozart Teixeira, mas foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde passou por cirurgia. A menina sofreu um traumatismo cranioencefálico e corre risco de morte.





Entre os feridos estão seis homens, entre 24 e 45 anos, e cinco mulheres, entre 18 e 58 anos. Os casos mais preocupantes, além da menina de três anos, estão dois homens, um de 27 anos, que também sofreu um traumatismo cranioencefálico, e outro de 45, que está desacordado e entubado.

O motorista do Gol, de 24 anos, responsável pelo crime, também está internado, com vários traumatismos. Ele está num quarto, isolado, sob escolta policial.





Ontem, a Polícia Civil confirmou que o motorista tinha se envolvido numa briga, tendo entrado em luta corporal e por apanhar, se revoltado, entrando no veículo e investindo contra o público que participava do Torneio. Antes de chegar ao local público, ele teria ultrapassado barreiras montadas pelos organizadores.





O torneio leiteiro de Juiz de Fora é uma competição tradicional que valoriza os produtores rurais do cinturão produtor do município da Zona da Mata. Neste ano, participam nove vacas e quatro novilhas que durante os quatro dias de evento deveriam ser ordenhadas e competir pelo título.





De acordo com a Comissão Organizadora, no evento estavam 13 produtores, representando mais de 600 produtores de leite juiz-foranos de uma população de mais de 50 mil habitantes da Zona Rural.