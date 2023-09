Homem que vendia ingressos falsos para vaquejada é preso no interior de MG

432

Homem foi preso com mais de R$ 6 mil em espécie (foto: Polícia Militar/Divulgação) Um homem, de 44 anos, foi preso na noite desse sábado (9/9), em São Sebastião do Maranhão, na região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais. Ele vendia ingressos falsos para a 39ª Vaquejada da cidade.









Durante a abordagem do rapaz, outras três vítimas contaram o ocorrido. Um segundo suspeito, que trabalhava junto com o homem, conseguiu fugir.

O homem estava com 145 ingressos para o evento e mais de R$ 6 mil em espécie. As entradas que estavam com o suspeito foram comparadas com a original, e a falsificação foi constatada.



Os bilhetes falsos não tinham alto relevo e estavam com as cores desbotadas. Questionado, o homem disse que compra e vende ingressos e que eles foram adquiridos em uma loja na cidade, pelo valor de R$ 80. Ele teria comprado cerca de 200 ingressos no total.





O rapaz disse ainda que não conseguiu vender mais entradas pela máquina de cartão de crédito porque o sinal wi-fi na porta da festa estava fraco, dificultando as transações.

A PM prendeu o suspeito em flagrante. Ele já tinha passagem pelo crime de estelionato.