Carro capota e cai em ribanceira de 50 metros, e motorista morre

Um homem, de 48 anos, morreu após capotar o carro e cair em uma ribanceira de cerca de 50 metro na altura do KM 86 da MG-447, entre os trevos dos distritos do Glória de Cataguases e Santana de Cataguases, na Zona da Mata mineira, neste domingo (10).

Veículo estava com cinco ocupantes na hora do acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles voltavam de uma festa em Miraí e tinham a cidade de Cataguases como destino. O condutor perdeu o controle da direção do veículo em uma curva, atravessou a cerca de proteção e caiu no precipício.