Prefeito de Patrocínio pede apoio após várias pichações em praças da cidade

432

Praça do Tiro de Guerra, em Patrocínio, foi praticamente toda pichada (foto: Redes Sociais/Divulgação) Por meio das redes sociais, o prefeito de Patrocínio (Alto Paranaíba), Deiró Marra (União Brasil), divulgou nesta quinta-feira (14/9) um vídeo lamentando que os espaços públicos da cidade, principalmente as praças, estão sendo alvos de “um verdadeiro ato de vandalismo”, segundo ele.



Como exemplo, Marra mostrou a situação da Praça do Tiro de Guerra. “Aqui foi arrumado há cerca de cinco dias (...) os bancos aqui estão praticamente todos pichados”, comentou.



Leia também: Homem foge de abordagem, tenta atropelar policiais e é morto por agente Como exemplo, Marra mostrou a situação da Praça do Tiro de Guerra. “Aqui foi arrumado há cerca de cinco dias (...) os bancos aqui estão praticamente todos pichados”, comentou.



O prefeito afirmou que a conservação das praças da cidade está sendo um desafio muito grande. “É muito caro para o município fazer e mais caro ainda é vir reparar os atos de vandalismo. Não adianta nada a gente fazer as coisas com muito carinho e as pessoas não preservarem", declarou ele, no vídeo.



Deiró Marra fez um apelo à população de Patrocínio: “Eu quero convocar você, cidadão de bem: nos ajudem a cuidar das praças denunciado aqueles que não preservam”.



Na publicação, Marra também ressaltou que vandalismo não é forma de expressão e sim destruição. “Vamos juntos cuidar desse espaço que é de todos, para que possamos desfrutar de sua beleza e história por muitos anos”, finalizou.