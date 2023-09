Homem foge de abordagem, tenta atropelar policiais e é morto por agente

432

Homem foi morto após tentar atropelar policiais durante perseguição (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Uma abordagem policial na cidade de Mutum, na região do Vale do Aço de Minas Gerais, terminou na morte de um homem de 23 anos na tarde dessa quarta-feira (13).





De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava em um veículo e, quando foi abordado pelos militares, tentou se abaixar para se esconder dentro do carro. Ele já era conhecido dos agentes de segurança da região por diversas passagens, incluindo por porte ilegal de arma de fogo.





Os militares pesquisaram pela placa do veículo no sistema e descobriram que o licenciamento do carro estava atrasado. Foi dada ordem de parada e o jovem fugiu em alta velocidade.





A perseguição aconteceu pelo centro da cidade. Ao se deparar com um policial em uma moto, o suspeito acelerou o veículo contra o militar, tentando atropelá-lo. Um dos militares efetuou vários disparos contra o carro e, mesmo assim, o rapaz continuou acelerando.





O veículo parou e os militares realizaram a abordagem. Ele foi baleado e socorrido para o Hospital de Pronto Socorro da cidade. O homem foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.





No veículo, os policiais encontraram uma arma de fogo falsa e um pino de cocaína.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local em que estava o carro. Devido à morte, como é um procedimento padrão dentro da corporação, a Polícia Judiciária militar foi acionada e lavrou um Auto de Prisão em Flagrante dos militares envolvidos. O caso está sendo investigado.