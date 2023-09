"Cafezin no trânsito": homem vende café moído na hora em avenida de BH

André Abranches vende café na rua desde abril deste ano, mas viralizou nas redes sociais nessa quarta-feira (13/9) (foto: Redes sociais) Tomar aquele cafezinho pela manhã é essencial para a maioria dos brasileiros, mas nem todo mundo consegue preparar a bebida antes de sair de casa. Pensando nisso, o auxiliar administrativo André Abrantes, de 37 anos, teve a ideia de vender a iguaria em um sinal movimentado, no cruzamento da Avenida Antônio Carlos com a rua Alcobaça, no bairro São Francisco, em Belo Horizonte, ao lado da Drogaria Araújo.





Em entrevista ao Estado de Minas, André conta como surgiu a ideia. Vender balas, doces e pequenos itens já é uma prática comum na vida de muitos vendedores ambulantes na capital, mas vender o típico cafezinho, e moído na hora, é novidade. Muitas pessoas que passam pelo ponto de venda que André trabalha, motoristas ou pedestres, se impressionam com o rapaz.





“Eu pensei no café porque é uma coisa que 90% dos brasileiros gostam e, às vezes, a pessoa não consegue tomar em casa. O meu café não é um café comum. Ele tem um sabor bem bacana, bem diferenciado, aí todas as pessoas que compram o café lá, geralmente voltam a comprar”, conta.





Ele diz que a proposta nasceu devido aos sonhos que ele tem: comprar um carro e terminar de construir a casa de sua mãe. Depois da pandemia e o consequente acréscimo no custo de vida, ele pensou em novas formas de aumentar sua renda sem atrapalhar seu outro emprego, no Colégio Batista. Ele já havia vendido balas no mesmo sinal, em 2019, mas tinha muito trabalho em fazer os kits e, dessa vez, gostaria de inovar.





André acorda todos os dias às 4h e faz os preparos para as vendas na rua, como ferver a água e organizar suas ferramentas de trabalho. Ao todo, ele faz 5 litros de café por dia e consegue lucrar, em média, mil reais por mês - valor que quase se iguala à sua renda fixa. A escolha do ponto também é estratégia. Além de não ter concorrência, o semáforo é demorado, o que lhe dá mais tempo para vender.









Outro ponto em que André se diferencia dos demais vendedores é a forma de pagamento. No cartaz que carrega, estão os dizeres “Sorria e pague o valor que sentir no coração”, igual aos que acompanham os cartões. A proposta é interativa com os clientes e, dessa forma, ele arrecada valores diferentes em cada café.





Repercussão nas redes sociais





André realiza as vendas no ponto desde abril, mas chamou a atenção nas redes sociais nessa quarta-feira (13/9), depois que a influenciadora de saúde Maria Vitoria Abreu divulgou em sua conta do Instagram um vídeo registrando o trabalho do vendedor. Nas imagens, a nutricionista mostra André equipado em um dos pontos mais movimentados da região. Encantada com a ideia, ela pede um café para a viagem e é prontamente atendida. Em seguida, ela aprova o café e afirma que o sabor é realmente “diferenciado”.





A influenciadora também elogia muito a ideia do auxiliar administrativo e pede o engajamento da página de entretenimento “BH da zoeira”. Ao final do vídeo, ela mostra o cartãozinho que recebeu com a chave pix de André e pede aos seus seguidores que o ajudem, pois ele merece”. A página de humor repostou o vídeo e até a manhã desta quinta-feira (14/9), já alcançou mais de 230 mil visualizações.









Nos comentários das publicações, vários internautas se surpreenderam com a inovação e não hesitaram em engrandecê-lo. “Que legal! Nunca na minha vida eu imaginaria comprar café desse jeito. Que Deus abençoe a vida desse trabalhador”, disse uma mulher. “Nossa, que delicia! A gente sente o cheirinho e baba do outro lado da tela!”, disse outra.





Outros internautas solicitaram o nome de usuário dele na rede social. Com a repercussão, André criou uma conta apenas para divulgação do produto que comercializa na tarde dessa quarta-feira, o “Dedé Gourmet”. Na página, que chegou a quase dois mil seguidores de um dia para o outro, ele usa o bordão “O dia fica melhor depois de um bom café”.