Suspeito de matar humorista dentro de farmácia em Ipatinga segue foragido

A Polícia Civil segue à procura do homem de 41 anos suspeito de matar o humorista e empresário Tiago Rodrigues Brito, de 36, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. O crime aconteceu em 15 de agosto.

Três dias após o crime, o juiz João Paulo Júnior da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri do município, atendeu à representação do delegado Marcelo Franco Marino e expediu um mandado de prisão contra o suspeito. Desde então, ele é considerado foragido.