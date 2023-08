Justiça decreta prisão de homem que executou humorista a tiros em Ipatinga

No marketing da loja, Tiago fazia vídeos com piadas sobre esposa, nomes de remédios e fofocas (foto: Redes sociais/Reprodução)

A Justiça decretou a prisão preventiva do homem de 42 anos que confessou ter assassinado a tiros o humorista e empresário Tiago Rodrigues Brito, de 36, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, na tarde da última terça-feira (15/8). A decisão é do juiz João Paulo Júnior da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri no município em atendimento à representação do delegado Marcelo Franco Marino.