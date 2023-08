Reservatório clandestino guardava 5 mil litros de combustível em Uberlândia

432

Local não tinha segurança adequada e impurezas foram encontradas no combustível (foto: Divulgação/Procon Uberlândia) Um reservatório ilegal de combustíveis foi descoberto e fechado pelo Procon de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (17/8), a partir de denúncia anônima. O local tinha capacidade de armazenar 5 mil litros dos produtos. Uma pessoa foi detida e a Polícia Civil investiga pelo menos três crimes.



A estrutura tinha três bombas de combustíveis, tanques e galões, e estava montada em uma casa do bairro Aclimação, zona leste da cidade. Cerca de 170 litros de diesel foram apreendidos no local.



“Há indícios de crimes contra o consumidor, contra a economia popular e contra o meio ambiente”, disse o superintendente do Procon local, Egmar Ferraz.



Ele ainda salientou que a capacidade de armazenagem chamou a atenção e que o local não oferecia condições mínimas de segurança para manutenção desse tipo de substância.



O órgão de defesa do consumidor de Uberlândia é delegado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a análise inicial do diesel encontrado não apresentou adulteração. Contudo, o material tinha impurezas e isso pode trazer danos a veículos.



Um mulher, que se apresentou como responsável pelo local, foi detida pela Polícia Civil, que agora apura como o diesel foi parar na casa e como era usada a estrutura.