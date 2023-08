Quem era Tiago Brito, humorista assassinado dentro de farmácia

432

No marketing da loja, Thiago fazia vídeos com piadas sobre esposa, nomes de remédios e fofocas (foto: Redes sociais/Reprodução)

A morte do humorista e empresário Tiago Rodrigues de Oliveira Brito, assassinado a tiros nessa terça-feira (15/8), em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, deixou muitas pessoas assustadas.

Tiago tinha quase 20 mil seguidores nas redes sociais e era dono da unidade da farmácia Vale Mais Farma no Bairro Bom Jardim. Com 36 anos, ele era casado e pais de dois filhos.

Tiago Brito gerenciava a farmácia com a estratégia de marketing de sketches e piadas. Postagens no Instagram têm comentários de conhecidos lamentando a morte, em vídeos onde ele brinca com o nome de remédios, dia das mães e interage com clientes.

No quadro “Notícias do Britinho”, no stories, ele postava fofocas da região. A suspeita da Polícia Militar é de que o crime foi motivado por stories postados na página pessoal do humorista sobre um caso de traição na região. Em ao menos 3 vídeos no stories, o caso de traição foi mencionado.

Pelas redes sociais, a esposa de Tiago lamentou a morte e afirmou que o marido nunca fez mal a ninguém. “Se foi meu parceiro de vida e sonhos. Ainda não consigo acreditar, parece ser um pesadelo. Ele se foi fazendo o que mais gostava, fazendo entregas e tendo contato direto com o povo”.

O caso

Tiago foi morto dentro da própria farmácia. Com investigações ainda em andamento, as informações preliminares da Polícia Militar apontam que o suspeito chegou ao local em um Toyota Corolla prata.

As imagens das câmeras de segurança da loja registraram o momento em que o suspeito segue a vítima e faz os disparos contra ela, que cai e agarra a perna do autor. O homem sai da loja e foge no carro.

O suspeito já foi identificado e a polícia tenta encontrá-lo. Uma das hipóteses a serem apuradas é a de que o suspeito, morador do bairro Bom Jardim, chegou a comentar com outras pessoas sobre o vídeo antes do crime.