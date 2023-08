Armas e munições do suspeito de executar humorista em MG são apreendidas

O humorista e empresário Tiago Rodrigues de Oliveira Brito, de 36 anos, executado a tiros em Ipatinga nessa terça-feira (15/8) (foto: Redes sociais/Reprodução)

As armas e munições de propriedade do suspeito de matar a tiros nessa terça-feira (15/8) o humorista e empresário Tiago Rodrigues de Oliveira Brito, de 36 anos, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, foram apreendidas nesta quinta-feira (17/8), informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).