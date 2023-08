Pai agride filha de 7 anos por guardar objetos em lugares diferentes

432

Homem de 41 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e a vítima ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Uma menina de 7 anos foi agredida pelo pai, de 41, com tapas em Manhuaçu, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, por ter guardado objetos em lugares diferentes do habitual. Quando a criança chegou na escola, tentou esconder o rosto e, ao ser questionada pela professora, contou o que havia acontecido. O caso aconteceu nessa quarta-feira (17/8).





O autor do crime foi localizado na casa onde mora com a filha e confirmou que já havia dado “palmadas” na criança, “para corrigir”. De acordo com ele, as agressões nunca haviam causado lesões na filha e disse não saber precisar a data das lesões que a filha apresentava.

O homem de 41 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e a vítima ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice.