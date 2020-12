Polícia Civil desarticula quadrilha de tráfico de drogas no Barreiro

Drogas e demais objetos apreendidos na operação (foto: PCMG) tráfico de drogas, na Grande BH, a Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (29/12), a Operação Replay, que resultou na prisão de quatro pessoas, que foram presas em flagrante, por tráfico e associação criminosa. Durante a ação, foram apreendidas barras de maconha, pinos de cocaína, dinheiro, balança de precisão e documentos da contabilidade do comércio de entorpecentes. As drogas ainda não foram contabilizadas. Em combate ao, na Grande BH, a Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (29/12), a, que resultou naforam presas em flagrante, por. Durante a ação, foram apreendidas barras de maconha, pinos de cocaína, dinheiro, balança de precisão e documentos da contabilidade do comércio de entorpecentes. As drogas ainda não foram contabilizadas.





Segundo o delegado Thiago Machado, da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco/Deoesp), as investigações tiveram início há quatro meses, tendo como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na região.





“A ação serviu para retirar essas pessoas de circulação e desarticular o grupo criminoso. A polícia e o estado vêm trabalhando no sentido de reprimir esse tipo de conduta”, ressalta o delegado.

Delegado Thiago Machado em entrevista coletiva sobre a operação (foto: PCMG)





O delegado Thiago afirma ainda que a organização é responsável pelo controle da venda de entorpecentes nos bairros Milionários, Bonsucesso, Vila Bernadete, Liberdade, entre outros.





“Essa região é conhecida pelo intenso comércio de drogas e homicídios. A liderança do grupo é atribuída a dois suspeitos que estão com mandado de prisão em aberto. Eles se utilizam de outras pessoas para fazer a movimentação do tráfico no local. Durante a investigação, identificamos esses outros envolvidos”, completa o delegado.





As investigações, segundo o delegado, terão continuidade, com o objetivo de localizar a dupla de comandantes do tráfico e também de outros envolvidos com a quadrilha.