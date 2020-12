Homem com tornozeleira eletrônica é preso com drogas em Ipatinga

Polícia Civil de Ipatinga apreendeu tabletes de maconha, armas e utensílios para embalar e pesar a droga (foto: PCMG/Divulgação) tornozeleira eletrônica por estar em liberdade condicional, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em Ipatinga, com quatro quilos de maconha. Ele também estava com um revólver calibre 32 sem registro. Ele também não tinha porte de arma. Um homem de 24 anos, que usavapor estar em liberdade condicional, foiem flagrante pela Polícia Civil, em Ipatinga, comEle também estava com um. Ele também não tinha porte de arma.

Segundo os policiais que participaram da operação, eles receberam uma denúncia de que um homem estava traficando e escondendo drogas numa casa no Bairro Esperança.

Ao procederem as investigações, com a ajuda de cães farejadores, os policiais chegaram até a casa e encontraram as drogas. Além das barras de maconha havia dezenas de tabletes que estavam sendo fracionados, três facas com resquícios de drogas, uma balança de precisão, um rolo de filme para embalagem e uma máquina de cartão.

No local foi encontrado ainda um tonel de 240 litros que era usado para ocultar as drogas já fracionadas. Para tentar despistar a ação criminosa, o tonel era enterrado no quintal do imóvel.



O homem foi levado para a Delegacia de Ipatinga e depois encaminhado para o sistema penal.