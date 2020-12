Filho de ex-prefeito de Sete Lagoas morre de COVID-19

Empresário passou uma semana confinado em casa após a confirmação da infecção por COVID-19 (foto: Álbum de família/Reprodução)

O empresário Marcelo Vasconcelos de Oliveira Júnior, filho do ex-prefeito de Sete Lagoas, Marcelo Cecé, foi mais uma vítima da COVID-19. Sua morte foi confirmada na manhã desta quarta-feira (30) pelo Hospital Nossa Senhora das Graças.





Mais conhecido como Theo, o empresário de 53 anos estava internado na UTI desde o último dia 22. Antes de ir para o hospital, Theo havia sido diagnosticado com coronavírus uma semana antes e permaneceu isolado em sua casa, em repouso, neste período.





No entanto, poucos dias antes do Natal, começou a sentir dificuldade em respirar. Foi levado por familiares para o Hospital da Unimed e depois foi transferido para o Hospital Nossa Senhora das Graças, após o agravamento do seu estado de saúde.

Nos últimos dias, os rins do empresário começaram a entrar em colapso e os médicos precisaram levá-lo para hemodiálise. Apesar do quadro de saúde estável, Theo não resistiu nesta quarta-feira e teve sua morte anunciada por volta das 5h30. O empresário era casado com Júnia Oliveira e deixa três filhos: Marcela, Maria Eduarda e Marcelo.





O sepultamento será realizado no Cemitério Santa Luzia, mas o horário ainda não foi confirmado. Procurada, a família não quis comentar o assunto.

Números da COVID-19 em Sete Lagoas

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, emitido nesta quarta-feira (30/12), a cidade registrou mais dois óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total a 88. Ambas as mortes foram confirmadas nesta manhã, sendo um homem de 53 anos que estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças e uma mulher de 64 anos que estava internada no Hospital Municipal. Há ainda uma morte suspeita em investigação.





No mesmo período foram registrados 102 novos casos positivos, sendo 50 mulheres e 52 homens. Assim, o total de contaminados chega a 6.198 desde o início da pandemia. Ao todo, são 60 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 35 em enfermaria e 25 em UTI. Destes, 31 já testaram positivo para COVID-19, dos quais 24 são de Sete Lagoas, dois são de Cordisburgo, dois de Caetanópolis, e os demais de Abaeté, Cachoeira da Prata e Paraopeba. Três internados tiveram resultado negativo e 26 aguardam resultado de exame.





São 22 internações no Hospital Municipal (13 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 13 internações, sendo 11 em enfermaria, uma em UTI e uma em pediatria do SUS. Há ainda dez internações no Hospital da Unimed, seis delas em UTI, e 15 na UPA, cinco delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI COVID-19 do SUS e da rede particular na cidade hoje está em 55,5%.

Pai de Theo foi prefeito

O pai de Theo, Marcelo Cecé, foi prefeito de Sete Lagoas por dois mandatos. O primeiro foi entre os anos de 1995 e 1998 e depois retornou à Prefeitura entre 1997 e 2000. Em 1992 foi eleito deputado estadual.





A segunda gestão de Cecé foi marcada por polêmicas. Em julho de 2008, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu por oito anos seus direitos políticos. De acordo com denúncia do Ministério Público, o ex-prefeito esteve envolvido em um esquema de desvio de medicamentos, no ano de 2000.