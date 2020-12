COVID-19: MG registra 6,39 mil casos em 24h, segunda maior marca do ano

Alta de casos: MG registra 6,39 mil casos de COVID-19 em 24, segundo maior número de infecções da pandemia; lotação de UTIs é próxima de 70% (foto: Pixabay)

Alerta nas UTIs

As cinco cidades com mais óbitos pelo novo coronavírus são:

Belo Horizonte: 1.852 Uberlândia: 735 Contagem: 514 Juiz de Fora: 486 Governador Valadares: 413





Por sua vez, os cinco municípios com mais casos confirmados são:

Belo Horizonte: 62.286 Uberlândia: 42.232 Ipatinga: 14.516 Montes Claros: 14.371 Contagem: 13.283

Minas Gerais confirmou 6.391 casos denas últimas 24 horas, segundo maior índice desde o início da. O recorde pertence ao dia 23 de dezembro, quando 6.519 novas infecções em um só dia. Em todo o estado, há 536.044 infectados pela doença. As informações são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).O balanço diário de mortos é de 169. No total, as vítimas totalizam 11.784. Os recuperados somam 485.887, enquanto 38.373 estão sob monitoramento das autoridades de saúde. Outras 47.091 pessoas lutam contra o vírusem hospitais, enquanto 488.953 pacientes cumprem isolamento domiciliar.A ocupação geral das Unidades de Terapia Intesiva (UTIs) registrada nesta quarta-feira (301/12) pelo sitema de monitoramento da pandemia do estado é 60,29%. Ou seja, bem próximo ao índice de 70%, situação que o estado classifica como "estresse". O cenário mais grave é o da macrorregião Leste, que abrange 51 municípios mineiros. A lotação dos leitos na localidade é 87,21%. Outras cinco macrorregiões registram índices acima de 70%, tais como Vale do Aço (81,14%), Leste do Sul (80%), Sudeste (77,31%), Centro Sul (74,85%) e Centro (72,6%).Entre as 30 maiores cidades mineiras, mais da metade apresenta nível de ocupação das UTIs no vermelho . Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já está com as vagas completamente esgotadas.