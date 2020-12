COVID-19: shoppings temem fechamento em BH, mas garantem rígido protocolo

Shoppings temem fechamento após pronunciamento de Alexandre Kalil (foto: Pixabay/Divulgação) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta quarta-feira (30/12),shoppings temem um novo fechamento dos estabelecimentos. Isso porque o prefeito afirmou que, caso o número de infectados continue a subir, a cidade vai entrar em lockdown. Depois que o prefeito deanunciou nesta quarta-feira (30/12), que vai esperar a primeira semana de janeiro para definir os rumos da capital mineira no combate ao novo coronavírus, os comerciantes que possuem lojas emtemem um novo fechamento dos estabelecimentos. Isso porque o prefeito afirmou que, caso o número de infectados continue a subir, a cidade vai entrar em lockdown.





LEIA MAIS 17:07 - 30/12/2020 Filho de ex-prefeito de Sete Lagoas morre de COVID-19 “Não teremos o menor receio de fechar a cidade. Temos que lembrar do interior de Minas, da explosão de casos, que as praias vão explodir os casos, e que Rio e São Paulo já estão no vermelho", ressaltou Kalil durante coletiva de imprensa.

Em conversa com o Estado de Minas, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), ressaltou que a alta no número de internações por COVID-19 foi impulsionada por outros setores que não investiram na criação e manutenção de protocolos de segurança, prejudicando o mercado, a recuperação econômica e impactando a saúde de forma negativa.





Segundo a associação, com o rígido protocolo de operações desenvolvido em parceria com a área de consultoria da Rede Mater Dei de Saúde, os shoppings mostraram ao longo do ano ser possível equilibrar saúde e economia. O que, de acordo com a Abrasce, permitiu a manutenção dos mais de 3 milhões de empregos gerados pelo setor.

Contágio cai, mas leitos seguem no vermelho

Embora os últimos dados divulgados pela prefeitura sobre contágio e mortes relacionados ao novo coronavírus em Belo Horizonte, nessa terça (29), indiquem que a transmissão está em queda, a ocupação de leitos de UTI segue no vermelho.



Segundo o boletim epidemiológico, 80% dos leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 em BH estão ocupados.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.