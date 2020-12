Prefeitura de Divinópolis manda fechar serviços não essenciais na cidade

A partir de sábado (02/01) apenas serviços essenciais podem funcionar na cidade. (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

A Prefeitura de Divinópolis vai acatar a recomendação do Comitê Extraordinário COVID-19 do governo estadual e decretará a “onda vermelha”. A partir de sábado (02/01), apenas serviços essenciais poderão funcionar na cidade. Na reta final do ano, a macrorregião Oeste regrediu, nesta quarta-feira (30/12), para a fase mais restritiva do programa Minas Consciente.

A nota oficial da Superintendência Regional de Saúde destaca que, apontando crescimento no número de casos e mortes pela doença nas últimas semanas.

“Isso exige ainda mais cautela em relação às ações de distanciamento social, bem como a necessidade dos municípios agirem de forma alinhada, já que a resposta assistencial segue uma lógica regional”, informou em nota a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

As mudanças definas pelo Comitê Extraordinário da Secretaria de Estado de Saúde (Ses) são válidas por uma semana e visam manter o equilíbrio do cenário pandêmico de acordo com a avaliação e análise da doença em Minas. O Comitê de Enfrentamento à doença no município também irá acompanhar o avanço.

Pelas diretrizes do Minas Consciente podem funcionar os seguintes segmentos:

Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência;





Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão);





Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;





Serviços de ambulantes de alimentação;





Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop;





Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;





Vigilância e segurança privada;





Serviços de reparo e manutenção;





Lojas de informática e aparelhos de comunicação;





Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;





Construção civil e obras de infraestrutura;





Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

O decreto detalhando as restrições impostas pelo município será publicado no site oficial da prefeitura nesta quinta-feira (31/12) e na edição de segunda-feira (04/01) no diário oficial dos municípios mineiros.





Avanço da doença

Desta segunda-feira (28/12) para quarta-feira (30/12) as mortes em decorrência da COVID-19 subiram de 93 para 97 na cidade. Com 18 óbitos registrados em dezembro, o número alcançou o do pior mês da pandemia, agosto.

Já são 3.295 confirmações da doença em Divinópolis e 26.448 notificações, segundo o boletim mais recente divulgado nesta terça-feira (29/12) pela Semusa. Dezembro foi o mês mais triste desde março, com aumento de casos confirmados. A média diária subiu de 20 em novembro para 45,9 novos pacientes, crescimento de 129,5%.

As internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria também bateram recordes, com 44 e 54 média/dia, respectivamente.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

