Bebê sofre traumatismo craniano em acidente com dois veículos em Minas

Caminhonete Renault Duster Oroch teve sua lateral destruída (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente com dois veículos por volta das 16h30 deste sábado (13/3) na MG-353, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um bebê de apenas dois meses sofreu um traumatismo craniano.

A corporação informou que a batida envolveu um Volkswagen Golf e uma caminhonete Renault Duster Oroch. Quatro pessoas ocupavam a caminhonete: além do bebê, uma mulher, uma jovem de idade não informada e o motorista.

Volkswagen Golf ficou parado sobre a rodovia após a batida (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O condutor da caminhonete sofreu pequenos cortes, informou os bombeiros. A mulher tinha suspeita de trauma cervical, enquanto a jovem teve escoriações.

Ainda de acordo com os bombeiros, duas pessoas estavam no Golf. O motorista sofreu um trauma no tórax e traumatismo craniano. Já o passageiro teve uma fratura na clavícula direita.

Duas ambulâncias da cidade de Chácara, vizinha a Juiz de Fora, socorreram algumas vítimas. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu outras.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local. As autoridades controlaram o trânsito no local para evitar novos acidentes.