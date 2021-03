Casal e bebê de apenas nove meses morrem em acidente na BR-040

Prisma pegou fogo apos choque com carreta (foto: redes sociais/reprodução)



Três pessoas da mesma família, incluindo um bebê de apenas nove meses, morreram em um grave acidente ocorrido no final da tarde de quinta-feira (11/03), na BR-040, no município de João Pinheiro, Região Noroeste do estado. Os corpos das vítimas foram carbonizados. Elas naturais de Brasília de Minas, no Norte de Minas.

Um Prisma bateu de frente com uma carreta bitrem no KM 199 da rodovia, entre João Pinheiro e o entroncamento com a BR 365. Com a colisão, o veículo pegou fogo e os seus três ocupantes tiveram mortes instantâneos, com os corpos carbonizados.

Perderam as vidas no acidente o condutor do Prisma, o empresário Ramon Soares Simões, de 33 anos; a mulher dele, Soares Oliveira Souza, de 30, e a filha única do casal, Isabela, de nove meses.



O casal era muito conhecido em Brasília de Minas, onde Ramon era dono de uma lanchonete, com filial na vizinha São Francisco. O empresário também era dono de uma empresa de iluminação de eventos na região. A tragédia teve grande repercussão nas redes sociais.

O casal retornava de uma viagem de férias a Caldas Novas (GO), fonte de águas termais. A cabine da carreta bitrem também pegou fogo, mas o motorista do veiculo de carga escapou a tempo e sobreviveu.

A perícia compareceu ao local. Os corpos carbonizados foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paracatu, mas deverão ser encaminhados para Belo Horizonte, para exame laboratorial, visando o reconhecimento por meio de analise de material genético pela Polícia Técnica.