Pai e filho morrem em acidente na MG-290, em Borda da Mata, Sul de Minas

Pai e filho voltavam do dia de trabalho na roça quando foram atingidos por carro na contramão (foto: Facebook/Reprodução) morreram em acidente na noite dessa quinta-feira (28/1), na rodovia MG-290, entre Pouso Alegre e Borda da Mata, no Sul de Minas. As duas vítimas estavam em uma moto que se envolveu em um acidente com um furgão Fiorino, na altura do km 17 da rodovia.

De acordo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Fiorino fazia uma ultrapassagem de uma fila de veículos em local proibido quando bateu de frente com a motocicleta que seguia no sentido contrário.

Os trabalhadores rurais que estavam na motono local do acidente. Genésio Lima da Silva, de 58 anos, e Fabiano Mateus Xavier da Silva, de 22, voltavam do dia de trabalho no campo para a cidade de Pouso Alegre, onde moravam.

O motorista do Fiorino não ficou ferido. Ainda conforme a PRE, ele foi liberado do local do acidente e o delegado de plantão da Polícia Civil informou que ele será ouvido no inquérito que irá investigar o acidente.



A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente para documentar a dinâmica da ocorrência.

Moto em que pai e filho estavam foi lançada para fora da pista (foto: Redes sociais/Reprodução)

Os corpos de pai e filho foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre.Eles foramno fim da tarde desta sexta-feira (29), no cemitério municipal de Congonhal, município que fica ao lado de Pouso Alegre.