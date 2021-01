COVID-19: Regionais do Sul de Minas recebem novas doses de vacina

Prefeito de varginha recebe segunda remessa de vacinas contra a COVID-19 (foto: Ascom/divulgação)

AsRegionais de Saúde doreceberam a segunda remessa da vacinas contra anessa quinta-feira (28/01). Os municípios de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha devem começar a distribuir os imunizantesna próxima segunda-feira (01/02).

De acordo com a Prefeitura de Varginha, o governo do estado enviou 13.920 doses das vacinas para atender 50 cidades da regional. Desse total, foram 3.360 doses da segunda remessa de CoronaVac, 7.000 da AstraZeneca e mais 5.560 da nova remessa das vacinas do Butantan. Os imunizantes serão distribuídos aos municípios a partir de segunda-feira.

Até lá, Varginha segue com a vacinação do primeiro lote com 1.675 doses da vacina do Butantan, recebido na terça-feira (19).As imunizações foram feitas em idosos moradores de instituições e segue, agora, com profissionais da saúde.

De acordo com o secretário de saúde, Luiz Carlos Coelho, a aplicação desse primeiro lote deve ser finalizada até este domingo (30/1). Na sequência, as novas doses de CoronaVac e a primeira de AstraZeneca começam a ser utilizadas no município em profissionais da saúde.

O prefeito da cidade, Vérdi Lúcio Melo, explicou que a equipe da saúde está preparada para fazer a imunização, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde.

“Estamos sendo muito cobrados em relação a essa vacina. A quantidade que veio da primeira vez e essa nova remessa que será disponibilizada são muito aquém daquilo que precisamos. Somos praticamente 140 mil pessoas e isso causa uma ansiedade na população. Queremos aproveitar a oportunidade e pedir um pouco de paciência”, destaca.

Fisioterapeuta do grupo de risco se emociona ao ser imunizada (foto: Ascom/divulgação)

Nesta-sexta-feira (29/01), a Secretaria Municipal de Saúde deu início à vacinação da atenção secundária. O ato simbólico foi marcado pela imunização da fisioterapeuta Nathalia Valladao Mattos Resende, do Centro Municipal de Fisioterapia.

“Recebi a vacina com muita emoção. Sou do grupo de risco e estava esperando muito. A gente não deixa de pensar nas pessoas, que, infelizmente, não tiveram essa oportunidade e acabaram falecendo”, ressalta.

Sul de Minas

Em Pouso Alegre, 16.460 doses de vacinas chegaram no aeroporto da cidade. Segundo a SES-MG, deste total, a regional recebeu 3.900 doses da segunda remessa de CoronaVac, 8.000 da AstraZeneca e mais 4.560 da nova remessa das vacinas do Butantan.

Alfenas recebeu 7.640 doses, sendo 1.700 doses da segunda remessa de CoronaVac, 3.500 da AstraZeneca e mais 2.440 da nova remessa das vacinas do Butantan.

Para Passos, foram enviadas 11.720 doses das vacinas da AstraZeneca e CoronaVac para 27 municípios da regional. Deste total, a regional recebeu 1.940 doses da segunda remessa de CoronaVac, 4.500 da AstraZeneca e mais 5.280 da nova remessa das vacinas do Butantan.