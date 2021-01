Varginha registra quase 100 casos de COVID-19 em menos de 24 horas

Varginha sofreu aumento expressivo de casos de COVID-19 (foto: Fundação Cultural/divulgação)

A cidade de, no Sul de Minas, vem sofrendo constantede casos de infecções pela COVID-19 . Nas últimas 24 horas, a prefeitura divulgou 96 pessoascontaminadas pelo novo. O município também contabilizou mais umaem decorrência da doença.

De acordo com o boletim municipal, são 48 mulheres e 48 homens infectados. Com esse avanço, a cidade soma 2.617 casos positivos de COVID-19. Um homem, de 85 anos, com comorbidades, entrou nos registros de mortes – agora, são 52 óbitos confirmados.

“Esse é o impacto das festas de fim de ano. Teremos semanas difíceis em Minas Gerais”, lamenta o médico infectologista e secretário de Saúde da cidade, Luiz Carlos Coelho.

No fim do mês passado, Varginha também sofreu aumento no número de casos, e a prefeitura decidiu intensificar as fiscalizações. Alguns estabelecimentos comerciais foram multados. Na mesma época, o Varginha atingiu 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, que é um dos três hospitais que atendem o município e a região.

O boletim municipal mostra que, nos últimos 12 dias, a cidade teve um salto de 434 casos positivos da doença e três mortes confirmadas. Em 26 de dezembro do ano passado, eram 2.183 pessoas infectadas e 49 óbitos.

“É importante ressaltar as medidas de prevenção que devem ser seguidas até que saia a vacina. Não participar e não promover aglomerações. Cumprir e fazer cumprir todas as medidas de contingenciamento e os protocolos da Vigilância Sanitária nos estabelecimentos essenciais ou não, fazendo com que consigamos prosseguir e reduzir uma taxa de transmissão”, alerta.