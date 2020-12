Varginha bate novo recorde de casos de COVID-19 em 24 hrs

Varginha bate novo recorde de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (foto: Prefeitura de Varginha/divulgação)

Os casos desobem sem parar em, no Sul de Minas. Neste sábado (26/12), a cidade bateu novo recorde e somou 55 registros do novoO fato preocupa a administração municipal e, durante a madrugada, uma loja de conveniência foi interditada pelaSanitária.

De acordo com oepidemiológico municipal, 26 homens e 29 mulheres testaram positivo para o novo coronavírus. A cidade soma 2183 pessoas infectadas, sendo 49 mortes e 39 hospitalizados.

O último recorde foi alcançado na última terça-feira (22/12), quando o município divulgou 51 casos da doença e atingiu 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, que é um dos três hospitais que atende o município e a região.

Preocupada com esse avanço da doença, a prefeitura intensificou as fiscalizações na cidade. Ao todo, quatro estabelecimentos foram interditados e outros seis foram multados pela Vigilância Sanitária.

Secretário de saúde faz pronunciamento para alertar a população (foto: Reprodução Facebook)

O secretário municipal de Saúde, Dr. Luiz Carlos Coelho, fez um pronunciamento nas redes sociais para alertar a população. “No término de 2020, nos encerramos ainda um ano com uma pandemia em curso. O que se projeta para 2021 é muito pouco diferente. O que se espera é viver uma nova onda, a permanência dessas medidas de prevenção, que já deveriam estar incorporadas no comportamento de toda a população. No sentido de já ter dado tempo e oportunidade de entender que as mascaras salvam vidas. O distanciamento social e a higiene das mãos diminuem, em muito, o risco biológico para as viroses, principalmente, nesse momento, a”, diz o secretário.

Segundo Luiz Carlos Coelho, mesmo que a vacina esteja disponível, as medidas de prevenção devem continuar. “O que se espera é o avançar dos estudos das terapias para o manejo clínico da COVID-19. Bem como o grande divisor de águas que será a vacina. Obviamente, essa vacina não é colocada disponível, no primeiro momento, para a toda a população. Será feita gradativamente, com base nos grupos de risco e na vulnerabilidade, que ao longo de semanas, ela será aplicada e distribuída para a população. Então, ao longo do tempo em que a campanha da vacinação estiver sendo feita, nós precisamos que o restante da população se mantenha em aderir as medidas de prevenção”, ressalta.

O médico infectologista reforçou a importância da ajuda da população no combate ao coronavírus. “Então é importante que as pessoas realmente entendam a importância das medidas de prevenção, que elas se manterão, a princípio, no primeiro semestre de 2021. Que a gente têm algumas situações novas com relação às mutações do próprio novo coronavírus, com uma transmissibilidade maior. Então, todas as barreiras possíveis devem ser continuadas. Não se deve desmontar tudo que foi executado para enfrentamento de COVID-19 só porque há uma virada de ano. E espero que no final do ano quem, a gente esteja dentro desse melhor normal. Novo, porém melhor”, finaliza.