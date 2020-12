COVID-19: bares são interditados e multados em Varginha por aglomeração

Bares são multados e interditados em Varginha (foto: Reprodução Internet)

Doisforame outros seisem, no Sul de Minas, por promoverem aglomerações durante a madrugada desta quinta-feira (24). A prefeitura da cidade intensificou as fiscalizações após aumento de casos de lotação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva () nos hospitais do município.

De acordo com a prefeitura, os estabelecimentos foram interditados e multados porque não respeitaram as regras de distanciamento entre as mesas, promover aglomeração e desrespeito com o uso de mascaras. “A força tarefa montada pelo prefeito Vérdi Melo para fiscalizar os estabelecimentos que estão descumprindo os protocolos de enfrentamento da COVID-19 na cidade. A equipe percorreu várias regiões da cidade apresentando saldo de multas e interdições”, explica assessoria de imprensa da prefeitura.

O trabalho de fiscalização foi intensificado após o aumento de casos de COVID-19 e lotação de leitos de (UTI) nos hospitais do município. Varginha registrou nesta quinta-feira (24/12) registrou 36 novos casos do novo coronavírus e soma 2128 pessoas infectadas, sendo 49 mortes confirmadas pela doença.

No começo desta semana, a cidade bateu recorde e somou 51 pessoas infectadas e atingiu 100 % dos leitos de UTI do Hospital Regional, que é um dos três hospitais que atende o município e a região.

No último fim de semana, um bar na zona rural também foi interditado pela prefeitura. De acordo com a Vigilância Sanitária, aproximadamente 500 pessoas participavam de uma cavalgada.

Preocupada com o avanço da COVID-19 na cidade, a prefeitura vai continuar os trabalhos de fiscalização durante as festas de fim de ano.