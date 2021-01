Vacina: Centro-Oeste de MG recebe 19 mil doses para 53 municípios

Minas Gerais recebeu 190.500 doses da AstraZeneca e 7.600 da CoronaVac nesta última remessa. (foto: BH Airport / Divulgação)

A nova remessa de vacinas contra a COVID-19 chegou na manhã desta quinta-feira (28/01) em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais. Eram cerca de 9h30 quando o avião pousou no aeroporto Brigadeiro Cabral. Escoltadas, elas foram levadas para a Central de Imunização da Superintendência Regional de Saúde (SRS).

A macrorregião Oeste recebeu 19.040 mil doses que serão distribuídas para os 53 municípios, sendo 9.540 mil da CoronaVac e 9.500 da AstraZeneca. A quantidade que cada um irá receber ainda não foi divulgada. Entre os municípios está Divinópolis, o maior da região.

No primeiro carregamento, a cidade recebeu 7.258 vacinas. A quantidade é suficiente para imunizar 3.629 pessoas, já que haverá reserva para a segunda dose, que deve ocorrer 28 dias após a aplicação da primeira. Para vacinar todo o grupo prioritário são necessárias cerca de 20 mil doses.

A vacinação começou pelos profissionais da linha de frente e seguiu para os idosos com mais de 60 anos institucionalizados. Último balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) aponta a imunização de 2.770 pessoas até quarta-feira (27/01). A previsão é de, até o final desta semana, 400 pessoas serem imunizadas nestas instituições.

Distribuição

Após este recebimento, a regional será responsável pelo agendamento de data e hora para que os municípios retirem os imunizantes. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o dia 1 corresponderá, normalmente, ao dia posterior à chegada da vacina. Todo o processo contará com o suporte da Polícia Militar (PM) para escoltar as doses até as cidades.

A Semusa ainda não sabe quantas vacinas Divinópolis deverá receber deste segundo lote. Segundo a pasta, eles aguardam a informação a qualquer momento e também o comunicado para retira-las.

Estado

A nova remessa que Minas Gerais recebeu inclui as 190.500 doses da AstraZeneca e as 87.600 doses da CoronaVac.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

