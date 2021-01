Governo de Minas Gerais iniciou a distribuição de 356,3 mil doses de CoronaVac e AstraZeneca nesta quinta-feira (28/1) (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)





LEIA MAIS 06:50 - 28/01/2021 Governo de MG perdeu vacina chinesa após gafe diplomática e 'diálogo lento'

10:19 - 28/01/2021 Coronavírus: Minas Gerais registra 8.318 casos e 155 mortes em 24 horas

22:03 - 27/01/2021 Zema diz que MG vai produzir vacinas contra COVID-19, mas não dá previsão aeronaves decolaram em três horários: 8h, 8h30 e 9h. A rota das aeronaves não foi divulgada por questões de segurança.



O restante do material - 79.540 unidades - será distribuído na manhã de sexta-feira (28/01). As doses fazem parte das três remessas já repassadas ao estado pelo governo federal. São 78,2 mil ampolas remanescentes da primeira entrega da Coronavac (1ª e 2ª dose), 87,6 mil da segunda remessa do mesmo imunizante (1ª e 2ª dose), além de 190,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca (apenas 1ª dose).

Municípios mineiros receberão 356 mil vacinas até sexta-feira (29/01).



Parte da carga partiu na manhã desta quinta-feira do Aeroporto da Pampulhahttps://t.co/ZkuXXeibHP pic.twitter.com/b7Odo9oELh — Estado de Minas (@em_com) January 28, 2021

O Secretário Adjunto de Saúde Marcelo Cabral explicou que caberá aos municípios buscar os frascos nas regionais indicadas. As doses são identificadas para que as prefeituras possam organizar a segunda aplicação - essencial para que os compostos proporcionem a proteção esperada. As campanhas locais, segundo o dirigente, devem começar já na segunda-feira (1º/02) De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a entrega será feita em duas etapas. A maior parte da carga - 276.760 doses - seguiu nesta quinta-feira em três aviões e dois helicópteros do estado rumo às 27 regionais mineiras, sob escolta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (CBMMG). Asdecolaram em três horários: 8h, 8h30 e 9h. A rota das aeronaves não foi divulgada por questões de segurança.O restante do material - 79.540 unidades - será distribuído na manhã de sexta-feira (28/01). Asfazem parte das três remessas já repassadas ao estado pelo governo federal. São 78,2 mil ampolas remanescentes da primeira entrega da(1ª e 2ª dose), 87,6 mil da segunda remessa do mesmo imunizante (1ª e 2ª dose), além de 190,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca (apenas 1ª dose).O Secretário Adjunto de Saúde Marcelo Cabral explicou que caberá aosbuscar os frascos nas regionais indicadas. As doses são identificadas para que as prefeituras possam organizar a segunda aplicação - essencial para que os compostos proporcionem a proteção esperada. As campanhas locais, segundo o dirigente, devem começar já na segunda-feira (1º/02)





Planejamento





Questionado sobre a opção da SES-MG de calcular a distribuição das 190 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZenica para 190 mil pessoas - ou seja, sem garantir a 2ª dose, Cabral informou que o produto permite uma logística mais flexível.



"Sobre a AstraZeneca, é importante relembrar que a segunda dose pode ser aplicada no período de 12 semanas, ou seja, três meses. Então é um período que a gente consegue fazer esse planejamento, consegue receber (novas remessas) dentro do período recomendado", ponderou o dirigente.



A subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos de Paula, a real dimensão dos grupos prioritários das 853 cidades mineiras será cohecida em breve. Na última sexta-feira (22/1), a SES-MG havia iniciado um levantamento junto às prefeituras. De acordo com Janaína, 91% delas já forneceram as informações solicitadas.

O governo de Minas Gerais iniciou nesta quinta-feira (28/01) a distribuição de 356,3 milaos municípios mineiros. As doses chegaram ao Hangar do Gabinete Militar do Estado esta manhã, por volta de 6h, transportadas por um caminhão refrigerado.