Acidente entre veículo de passeio e duas carretas deixa motorista morto

O motorista do Gol, APG, de 25 anos, veio a óbito (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Uma pessoa morreu emocorrido no início da tarde desta terça-feira (16/2), no quilômetro 465 da, próximo a, nodeGerais. Um Gol prata, placa de Contagem, derrapou e rodopiou na pista, batendo contra uma carreta do tipo cegonheira. Um terceiro veículo, outra carreta, bateu na traseira do caminhão. O motorista do Gol, APG, de 25 anos, morreu.Testemunhas contaram aos patrulheiros e aos soldados do Corpo de Bombeiros que estiveram no local para resgatar a vítima fatal das ferragens, que a pista estava molhada e escorregadia.O veículo estava na pista contrária à carreta e, de repente, começou a ziguezaguear e bateu com a carreta, que estava na mão oposta. Uma outra carreta, bitrem, que vinha atrás da que foi atigida, não conseguiu parar e também bateu.Um passageiro de 30 anos, que estava no Gol, sofreu escoriações e foi levado, pelo Samu, para o hospital de Francisco Sá.No acidente, houve um grande derramamento de óleo e havia risco de incêndio. Por esse motivo, a estrada teve o tráfego interrompido, momentaneamente, para que o Corpo de Bombeiro pudesse fazer a limpeza.