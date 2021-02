Patrulheiro rodoviário morre em acidente na Zona da Mata

O corpo do patrulheiro ficou preso às ferragens e foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para fazer sua retirada (foto: PMRv)

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 45 anos, morreu na noite de domingo, num acidente na BR-040, em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata mineira. O carro que ele dirigia bateu de frente contra um veículo de passeio, dirigido por uma mulher, que ficou desorientada e não conseguia dizer seu nome.

As causas do acidente ainda não foram investigadas, pois os dois veículos pararam de maneira a não permitir verificar quem estaria na contramão.





O corpo do patrulheiro ficou preso às ferragens e foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para fazer sua retirada. A mulher foi socorrida por uma ambulância da 040, que administra a estrada, e levada para um hospital em Juiz de Fora. O corpo do patrulheiro foi encaminhado para o IML da mesma cidade.